LPI-NDH: Autos beim Abbiegen kollidiert

Bad Langensalza (ots) - 13000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls vom Dienstagnachmittag. Die Fahrerin eines Kia befuhr die B247 in Richtung Schönstedt. Auf Höhe des Wasserwerkes beabsichtigte sie in der Langensalzaer Straße nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Hierfür musste die 56-Jährige jedoch verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche Fahrer (52) eines VW bemerkte den stehenden Kia zu spät. In dem Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte er sein Auto nach links. In diesem Moment bog der Kia jedoch nach links ab, sodass der VW gegen die linke Seite des Kias stieß. Dieser wurde infolge dessen gegen den Zaun des Wasserwerkes geschoben. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

