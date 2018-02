LPI-NDH: Toilettenhäuschen in Flammen

Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht brannte in der Sondershäuser Straße gegen 03.30 Uhr ein Toilettenhäuschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Dixi bereits komplett herunter gebrannt. Es war neben einem leerstehenden Haus aufgestellt, welches durch die Brandzehrung leicht beschädigt wurde. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 5500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Wem sind im Bereich der Sondershäuser Straße verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell