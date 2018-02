LPI-NDH: Mann verursacht zwei Unfälle und flüchtet

Nordhausen (ots) - Einen hohen Sachschaden hinterließ ein 55-Jähriger in der vergangenen Nacht in Nordhausen. Gegen 01.25 Uhr streifte der Mann mit seinem Auto am Sachsenhof eine Straßenlaterne und wenig später kollidierte er mit einen in der Nähe abgestellten Pkw. Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm geweckt und verständigte die Polizei. Da hatte der 55-Jährige die Unfallstellen aber bereits unerlaubt verlassen. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom Verursacher sichergestellt werden. Die Polizisten konnten auch das erheblich beschädigte Fahrzeug wenig später feststellen, jedoch ohne Fahrer. Nachdem der Mann nach einigem Zögern auch die Tür seiner Wohnung geöffnet hatte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,26 Promille. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mindestens 6300 Euro. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

