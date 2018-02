LPI-NDH: Einbrüche gescheitert

Leinefelde-Worbis (ots) - Einen Schaden von mindestens 4000 Euro richteten Unbekannte am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Beethovenstraße an. Man hatte vergeblich versucht, die Keller gewaltsam zu öffnen. Dieses Vorhaben scheiterte, so dass es bei Sachschäden blieb. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

