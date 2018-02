LPI-NDH: Unfall aufgenommen - Drogenfahrt gestoppt

Teistungen (ots) - Eigentlich waren die Polizisten am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Großmarktes in Hauptstraße dabei, einen Unfall aufzunehmen. Dabei bemerkten sie einen Opel Astra, der zügig den Parkplatz befuhr. Der Fahrer wurde kontrolliert. Ein Drogentest bei dem 38- Jährigen verlief positiv. Er musste mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen. Bei dem Unfall gegen 15.35 Uhr kam es in der Zufahrt zum Parkplatz zum Zusammenstoß zwischen einem einbiegenden Lkw und einem Pkw, der den Parkplatz verlassen wollte. Ein neun Monate alter Junge im Pkw wurde dabei leicht verletzt, sein 8 Jahre Bruder und die Eltern blieben unverletzt. Der Schaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

