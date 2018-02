LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich

Nordhausen (ots) - Am 02. Februar fahndete die Nordhäuser Kriminalpolizei nach zwei unbekannten Männern. Sie stehen im Verdacht, im August des vergangenen Jahres in einem Wettbüro in der Gerhard-Hauptmann-Straße mehrere hundert Euro betrügerisch erlangt zu haben. Dabei wurden sie gefilmt. Eine Polizistin aus Baden-Württemberg erkannte die Brüder auf den Fahndungsbildern wieder und informierte die Nordhäuser Kollegen. Es handelt sich um Brüder im Alter von 25 und 30 Jahren. Sie stammen aus Rumänien und gehören zu einer Tätergruppe, die als sogenannte reisende Täter im Bundesgebiet unterwegs sind, um Straftaten zu begehen. Nun konzentrieren sich die Ermittlungen auf das Ergreifen der Betrüger.

