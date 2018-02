LPI-NDH: Zusammenstoß beim Abbiegen

Bleicherode (ots) - Eine 30-jährige Autofahrerin stieß am Montagnachmittag in der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Sie wollte gegen 15.30 Uhr vom Straßenrand aus nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem von hinten heranfahrenden Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

