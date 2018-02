LPI-NDH: Anfahren mit Hindernissen

Nordhausen (ots) - Ca. 2000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Dienstagmorgen gegen 07.35 Uhr am Taschenberg. Eine 30-jährige Autofahrerin wollte vom Straßenrand anfahren und ihre Fahrt in der Blödaustraße fortsetzen. Dabei stieß sie mit einem von hinten heranfahrenden Toyota zusammen. Verletzt wurde niemand.

