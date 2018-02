LPI-NDH: Auto kommt bei Straßenglätte ins Rutschen

Uder (ots) - Der 52 Jahre alte Fahrer eines VW befuhr am Dienstagmorgen die Lenteröder Straße in Uder in Richtung Lenterode. Auf Höhe einer Fahrbahnverengung musste er verkehrsbedingt halten. Die dahinter befindliche Fahrerin (40) eines Peugeots bremste ebenfalls, kam jedoch aufgrund der Straßenglätte mit ihrem Pkw ins Rutschen und fuhr infolge dessen auf den VW auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

