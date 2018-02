LPI-NDH: Auto beim Ausparken gerammt

Geismar (ots) - Als ein 50-Jähriger am Dienstagmorgen mit seinem Renault auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Leimkuhle rückwärts ausparkte, kollidierte er mit einem abgestellten Nissan. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell