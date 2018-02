LPI-NDH: Garagen besprüht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Garagenkomplex im Vitalpark machten sich Unbekannte zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 05.00 Uhr zu schaffen. An mehrere Garagen wurden Schriftzüge in silberner Farbe gesprüht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Wer die Taten beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

