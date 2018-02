LPI-NDH: Lkw und Traktor zusammen gestoßen

Allmenhausen (ots) - Der Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr am Montagnachmittag die Straße Neues Tor in Allmenhausen. Dabei kollidierte er in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Der linke Außenspiegel des Traktors wurde dabei abgerissen. Außerdem riss die Plane des Sattelzuganhängers ein. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5100 Euro.

