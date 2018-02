LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt

Niedersachswerfen (ots) - Am Montag schlugen Unbekannte zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr das Spiegelglas des rechten Außenspiegels eines Pkw ein. Der VW war während dieser Zeit in einer Parkbucht Im Wiesengrund gegenüber der Baustelle abgestellt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

