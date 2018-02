LPI-NDH: Hund von Auto erfasst

Bad Langensalza (ots) - Eine 58- jährige Autofahrerin befuhr am Montagmorgen die Rasenmühle in Richtung Feldstraße, als auf Höhe der Kleingartenanlage plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief. Das Tier wurde von dem Fahrzeug erfasst und lief anschließend in die Kleingartenanlage hinein. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell