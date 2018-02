LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Greußen (ots) - Der Fahrer (74) eines Bmw befuhr am Montag, gegen 10.25 Uhr, die Flattigstraße in Greußen und beabsichtigte, nach links in die Nordhäuser Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Lada einer 29-Jährigen. Diese war auf der Nordhäuser Straße unterwegs und wollte nach links in die Flattigstraße abbiegen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

