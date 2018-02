LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Bischofferode (ots) - Die 33 Jahre alte Fahrerin eines Skoda befuhr am Montag, gegen 07.50 Uhr, die Bischofferöder Hauptstraße in Richtung Großbodungen. Auf Höhe des Fußgängerüberweges bremste sie ab, da sie beabsichtigte, in die Neue Straße abzubiegen. Der dahinter befindliche Fahrer (28) eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

