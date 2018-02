LPI-NDH: Zwei Menschen nach Unfall verletzt

Wolkramshausen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, sind zwei Menschen nach einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Dacia befuhr die L1034 aus Wolkramshausen kommend in Richtung Nohra. Kurz vor der Ausfahrt zur Tankstelle Hünstein überholte der 24-Jährige ein vorausfahrendes Fahrzeug, obwohl an dieser Stelle das Überholen verboten war. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Fahrer (53) eines Renault aus der Tankstellenausfahrt, um nach rechts auf die L1034 in Richtung Wolkramshausen aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Dacia und dem Renault. Durch den Aufprall wurde der Dacia auf ein angrenzendes Feld geschleudert, wobei ein Stationszeichen und ein Straßenleitpfosten zerstört wurden. Beide Fahrer kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 9800 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell