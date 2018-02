LPI-NDH: Mülltonnen in Flammen - Zeugen gesucht

Roßleben (ots) - Am Sonntagmittag brannten in Roßleben gegen 12.00 Uhr zwei Mülltonnen. Die Tonnen waren im Hof eines Mehrfamilienhauses in der August-Bebel-Straße abgestellt. Ein Zeuge wurde durch den aufsteigenden Rauch auf den Brand aufmerksam. Gemeinsam mit einem Anwohner gelang es ihm, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Eine dritte Mülltonne wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

