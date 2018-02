LPI-NDH: Hoher Sachschaden durch Graffiti-Schmierereien - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am vergangenen Wochenende hinterließen bislang Unbekannte in Heiligenstadt einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. In der Straße Am Spielplatz wurde eine Hauswand besprüht. Ebenfalls beschmiert wurden eine Garage an der Ecke Grünewaldstraße/ Am Spielplatz, eine Mauer in der Holbeinstraße und mehrere Glascontainer in der Dünstraße. Bei allen Graffitis verwendeten der oder die Täter pinke Sprühfarbe. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell