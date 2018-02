LPI-NDH: Ergänzungsmeldung zum Brand in Mühlhausen

Mühlhausen (ots) - Nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses, der sich am Freitag, gegen 21.40 Uhr, in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen ereignet hat, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Nach ersten Ermittlungen konnten mehrere Brandausbruchstellen festgestellt werden. Ein Brandmittelspürhund hat zudem das Vorhandensein brandfördernder Substanzen angezeigt. Aufgrund der bestehenden Einsturzgefahr mussten Teile des Gebäudes am Sonntagnachmittag durch eine Abrissfirma zurückgetragen werden, sodass der Brandort derzeit noch nicht begehbar ist. Im Laufe des Vormittags wird nochmals ein Gutachter für Brandursachenermittlung zum Einsatz kommen. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise auf ein politisches Tatmotiv gibt es derzeit jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/451 zu melden. Möglicherweise wurden auch durch unbeteiligte Passanten vom Brand Video- oder Fotoaufnahmen gefertigt. Da diese für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, bittet die Kriminalpolizei darum, diese Aufnahmen zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell