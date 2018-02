LPI-NDH: kurioser Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Clingen (ots) - Der 24 jährige Renault Fahrer befuhr am Sonntag Abend gegen 21:50 Uhr die L 1041 von Wasserthaleben kommend in Richtung Greußen. Aufgrund von Unachtsamkeit kam es zum Zusammenstoß mit einem abgeparkten PKW Citroen. Dieses Fahrzeug wurde durch die Kollision nach rechts,auf den unmittelbar daneben abgeparkten PKW Mazda geschleudert. Dieser beschädigte in der weiteren Folge das angrenzendes Garagentor. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. Beim Fahrer wurde ein Alkohol- u. Drogentest durchgeführt. Dieser verlief jedoch negativ.

