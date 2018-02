Sondershausen (ots) - Am 25.02.2018 kam es gegen 09:31 Uhr im Kreuzungsbereich der B249 (Sondershausen - Ebeleben) und der Ortsverbindungsstraße Schernberg - Thalebra zu einem Unfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw Opel Cora befuhr den Kreuzungsbereich aus Richtung Schernberg kommend in Richtung Thalebra. Beim Befahren der Kreuzung übersah er, auf Grund Sonnenblendung, die Fahrerin des Pkw Seat Ibiza, welche mit ihrem Pkw die B249 aus Richtung Ebeleben kommend in Richtung Sondershausen befuhr. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden das auf dem Beifahrersitz befindliche Kind in dem Opel Corsa sowie die Fahrerin des Seat Ibiza leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zum wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von zirka 4000,- Euro.

