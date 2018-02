LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nordhausen (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag dem 24. Februar kurz nach 13:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Woffleben und Niedersachswerfen. Dort überholte der Fahrer eines Mitsubishi einen 70 Jahre alten Mann aus Ellrich mit seinem Skoda. Überholen war aufgrund des Gegenverkehrs aber eigentlich nicht möglich. Der Fahrer des Mitsubishi wollte das Überholmanöver aber dennoch beenden und sich das Wiedereinordnen vor dem Skoda erzwingen. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Anschließend setzte der Fahrer des Mitsubishi seine Fahrt ohne anzuhalten Richtung Nordhausen fort. Aufgrund von sehr guten Zeugenaussagen konnte das Fahrzeug später im Parkhaus des Südharz-Klinikums Nordhausen mit erheblichen Unfallschäden festgestellt werden. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Am Skoda entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Der Schaden am Mitsubishi bewegt sich in etwa der gleichen Größenordnung. Glück hatte offensichtlich ein Radfahrer, der sich zum Zeitpunkt des Überholmanövers im Gegenverkehr befand. Hinter ihm fuhr ein weitere Pkw, der durch ein starkes Bremsen die Frontalkollision mit dem überholenden Mitsubishi verhindern konnte. Den Fahrer dieses Pkw und den Radfahrer bittet die Polizei, sich als Zeuge des Unfalls auf einer Polizeidienststelle zu melden.

