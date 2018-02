LPI-NDH: Verkehrsgeschehen im Bereich der PI Eichsfeld vom 23.02. bis 25.02.2018

Eichsfeld (ots) - Am 24.02.18 gegen 14:45 Uhr ereignete sich bei Niederorschel auf der L1015 ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Ein 43 jähriger Fahrzeugführer übersah an der Einmündung zur L2048 das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. Durch die Kollision wurde eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

TH1505-002249-18/8

Zu einer nicht näher bekannten Zeit am 23.02.18 wurde in Breitenworbis in der Gutstraße die Hausfassade des Kindergartens beschädigt. Da der Schaden offensichtlich von einem Fahrzeug verursacht wurde, wird in diesem Fall um Zeugenhinweise gebeten.

TH1505-002247-18/0

Weiterhin ereigneten sich in dem Zeitraum neun weitere Verkehrsunfälle, bei diesen entstanden glücklicherweise keine Personenschäden und nur geringe Sachschäden.

