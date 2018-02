LPI-NDH: Straftaten im Bereich der PI Eichsfeld 23.02.-25.02.18

Eichsfeld (ots) - Am Freitag, den 23.02.2018 gegen 16:30 Uhr wurde in Worbis in der Straße Unterlache ein Containerbrand festgestellt. Die Brandursache ist bislang unklar, das Feuer wurde schnell durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht, sodass weiterer Schaden verhindert werden konnte.

Zu diesem Sachverhalt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. TH1505-002223-18/2

Am 23.02.2018 wurde der PI Eichsfeld der Diebstahl eines Smartphones angezeigt. Dieses wurde am 22.02.2018 in Leinefelde in der Lilo-Hermann-Straße entwendet. In der Nacht vom 23.02. zum 24.02.2018 kontrollierten die Beamten der PI Eichsfeld ein Fahrzeug. Der Fahrzeugführer stand den Vortests zur Folge unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Im Rahmen dieser Sachverhaltsaufnahme wurde als s.g. Zufallsfund in seinem Rucksack das entwendete Smartphone aufgefunden.

TH1505-002234-18/2

