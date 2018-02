Sondershausen (ots) - Am 23.02.2018 gegen zirka 13:40 Uhr befuhr in Sondershausen/Jecha der Fahrer eines Fahrrades (FullFatSix), den Radweg aus Richtung Berka kommend in Richtung Sondershausen. Im Kreuzungsbereich Steingraben missachtete der Radfahrer das Verkehrszeichen 206 / "Halt, Vorfahrt gewähren" und kollidierte hier mit einem Pkw Ford Focus, dessen Fahrer den Steingraben aus Richtung Frankenhäuser Straße kommend in Richtung Martin-Andersen-Nexö-Str. befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt und zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Sondershausen verbracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von zirka 1600,- Euro.

