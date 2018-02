Sondershausen (ots) - Am 23.02.2018 gegen zirka 12:00 Uhr parkte die Fahrerin eines roten Pkw Opel Corsa ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in der Tiefgarage des Kauflandes ab. Als sie zirka 45 Minuten später zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen weißen Lackkratzer fest, welcher sich über ihre ganze Fahrerseite erstreckte. Der Schaden am Fahrzeug beträgt zirka 1500,- Euro. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort, eine Information am Fahrzeug bzw. an der Information im Kaufland wurde nicht hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Sondershausen in Verbindung zu setzen. Tel.: 03632/6610

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell