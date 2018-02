LPI-NDH: Verkehrsunfall - 99718 Großenehrich, L 2088 (Trebraer Straße)- Kreuzungsbereich

Sondershausen (ots) - Im Kreuzungsbereich zwischen Kirchengel / Trebra und Feldengel / Holzengel kam es am 23.02.2018 gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Trebraer Straße aus Richtung Feldengel kommend in Richtung Holzengel. Im Kreuzungsbereich zur L 2088 wollte er geradeaus in die Holzengeler Hauptstraße weiterfahren und übersah hierbei den aus Richtung Kirchengel kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus, welcher in Richtung Trebra unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von zirka 13.000,- Euro.

