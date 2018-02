LPI-NDH: Erfolgreiche Suche mit Fährtenhund nach vermissten Rentner

Hundeführer mit Spürnase Bild-Infos Download

Nordhausen (ots) - Bei der Suche nach einem vermissten 82-jährigen Mann am Donnerstagabend in einem Waldstück zwischen Sülzhayn und Ellrich durch Polizisten kam ein Fährtensuchhund zum Einsatz. Hubschrauber und Handyortung waren ergebnislos verlaufen, so dass aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse und des bereits vorangeschrittenen Zeitfensters ein Diensthundeführer mit seinem Hund "Delle vom Salztalblick" ran durften. Aufgrund stark vereister Hänge und extremer Glätte war der Einsatz zunächst abgebrochen worden. Der Hundeführer ließ sich dadurch nicht entmutigen und entschied sich aufgrund vorliegender Fußspuren, die vermutlich vom Vermissten stammten, für das erneute Ansetzen seines Hundes. Mit Erfolg, der 82-jährige Rentner konnte so wohlbehalten aufgegriffen werden. Neben den Angehörigen, waren auch die in die Suche eingebundenen Polizisten erleichtert. Sie dankten dem Kollegen für die hervorragende Suchleistung seines Hundes und seinem persönlichen Ehrgeiz, die Suche erfolgreich verlaufen zu lassen. Es ist nicht selbstverständlich, eine über 6 Stunden alte Fährte aufzunehmen. Viele Helfer und Einsatzfahrzeuge hatten die Spuren mehrfach überlaufen und überfahren. Der Rentner war zuvor mit seinem Auto auf einem Waldweg in Ellrich unterwegs. Eine Abkürzung wurde ihm zum Verhängnis. Er verlor die Orientierung und irrte bei klirrender Kälte umher. Glücklicherweise konnte er noch per Handy Angehörige über seine missliche Lage informieren.

