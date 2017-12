LPI-NDH: Medieninformation PI Unstrut-Hainich 24.-26.12.17

Nordhausen (ots) - Todesfall Pflegeheim

Ein 61jähriger Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Mühlhausen, Wendewehrstraße war auf ein Beatmungsgerät angewiesen und zudem starker Raucher. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen kam es zur Mittagszeit am 1. Weihnachtstag zu einer Reaktion zwischen dem Gerät und einer Zigarette, die zu einer Verpuffung mit Verbrennungen am Körper des Mannes führte. Das Opfer verstarb in der Folge an seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Nordhausen übernommen.

Pkw-Aufbrüche

In der Nacht vom 24.-25.12.17 kam es im Stadtgebiet von Mühlhausen zu diversen Pkw-Aufbrüchen und Beschädigungen. Aus den jeweiligen Innenräumen wurden Portemonnaies, Taschen usw. entwendet. Jeder einzelne ist abermals angehalten, sämtliche Wertgegenstände nicht im Pkw zu belassen. Zeugen werden gesucht.

Sprengung Zigarettenautomat

In der Nacht vom 25.-26.12.17 wurden in den Ortschaften Kleinvargula und wenig später Issersheilingen je ein Zigarettenautomat mittels unbekannten Gegenständen gesprengt. Durch unbekannte Täter wurden die Zigarettenautomaten derart stark beschädigt, dass diese im Ganzen unbrauchbar sind. Der entstandene Gesamtschaden kann bisher nicht beziffert werden. Zeugen werden gesucht.

Lagerfeuer zu Heiligabend

In den Nachmittagsstunden wurde durch unbekannte Täter ein Lagerfeuer im Naturschutzgebiet zwischen Bollstedt und Grabe abgehalten. Dort wurde umherliegendes Holz augebahrt und angezündet. Die herbeigerufenen FFWen von Bollstedt und Grabe beseitigten durch Ablöschen der Brandstelle die Brandgefahr. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gesucht.

