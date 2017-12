LPI-NDH: Verkehrsunfallgeschehen

Seehausen (ots) - Ein Pkw VW und ein Pkw Daewoo befuhren am 23.12.2017, 14:30 Uhr hintereinander die Pfarrstraße in der Ortslage. Auf Höhe Hausnummer 3 beabsichitge die 76-jährige Daewoo Fahrerin zu wenden. Hierbei übersah sie den hinter fahrenden VW des 51-jährigen Geschädigten, als dieser an dem haltenden Pkw Daewoo vorbei fahren wollte. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 2000,- EUR.

