LPI-NDH: Mit Silvesterböller Briefkastenanlage zertsört

Artern (ots) - Unbekannte Täter zerstörten mit Silvesterböller am 22.12.2017 in der Zeit zwischen 22:45 Uhr und 23:00 Uhr in Artern, in der Straße der Jugend an einem Wohnblock die Briefkasten- bzw. Klingelanlage. Hierzu legten sie den Knallkörper in einer Briefkästen und brachten in zur Explosion. Die Anlage riss dadurch aus der Halterung, inneliegende Post wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und teilweise angebrannt. Der Schaden beläuft sich für die geschädigte Wohnungsbaugesellschaft auf geschätze 1000,-EUR. Weitere Schaden im Haus konnte durch die Mieter verhindert werden, welche die glimmenden Briefe löschten. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu der Tat und den Tätern machen können und in der Tatzeit entsprechende Beobachtungen im oder am Haus gemacht haben.

