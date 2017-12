LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinfluss

Mühlhausen (ots) - Ebenfalls in der Nacht vom 23.12.2017 zum 24.12.2017 wurde in Mühlhausen im Kiliansgraben ein 27-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einwirkung von Alkohol stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3mg/l Alkohol in der Atemluft, welches ca. einen Wert von 0,6 Promille entspricht. Auch ihn erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

