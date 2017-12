LPI-NDH: Noch ein verletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, den 23.11.2017 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 66-jährige Radfahrerin den Radweg in der Wendewehrstraße aus Richtung Ammern kommend. An der Einmündung Gasometerweg beabsichtigte ein Passatfahrer nach rechts in die Wendewehrstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrerin, wodurch diese verletzt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 550,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell