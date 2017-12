LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bad Langensalza (ots) - Am Freitag, den 22.12.2017 gegen 20:45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Radfahrer die Thamsbrücker Landstraße aus Richtung Feldstraße. Er beabsichtigte nach links abzubiegen. Ein Passatfahrer, der den Radfahrer in diesem Moment überholen wollte, übersah diesen und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand am PKW und am Fahrrad Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

