LPI-NDH: Pkw aufgebrochen

Greußen (ots) - Unbekannte nutzen in Greußen ihre Chance, als eine Pkw-Fahrerin kurz den geparkten Pkw verließ. Am 23.12.2017, zw. 16:00 und 16:20 Uhr schlugen sie die Heckscheibe eine Pkw BMW ein, welcher auf dem Parkplatz am Edeka am Helbeeck stand. Aus dem Pkw entwendeten sie die Handtasche der 66-jährigen Geschädigten mitsamt des Bargeldes, Dokumenten und Geldkarten. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf je 500,- EUR. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich bei der u.g. Dienststelle zu melden.

