LPI-NDH: PKW nach Probefahrt unterschlagen

Nordhausen (ots) - Der, am Abend des 21.12.17 für eine Probefahrt ausgeliehene PKW DB VITO weiß/bunt (Firmenaufschrift: "Meine Traumdecke") mit dem amtl. Kennzeichen HI-DB 737 wurde nicht wie vereinbart an den Verkäufer zurückgegeben. Der Käufer gab an, mit dem PKW zunächst eine Werkstatt in Göttingen aufsuchen zu wollen, bevor der Kaufvertrag zustande kommt. Ausgangspunkt der Probefahrt war Bleicherode. Ob der Käufer tatsächlich in Richtung Göttingen gefahren ist, kann nicht gesagt werden.

Hinweise zum Fahrzeug, Fahrer o.ä nimmt die Polizeiinspektion Nordhausen unter der 03631-96-0 entgegen.

