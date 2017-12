LPI-NDH: Rote Ampel missachtet

Nordhausen (ots) - Am Nachmittag des 22.12.17 kam es in der Grimmelallee zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Der 63-jährige Fahrer eines Kia befuhr die Grimmelallee und beabsichtigte nach links in die Hesseröder Straße abzubiegen. Ein entgegenkommender 51-jähriger Fahrer eines BMW missachtete die rote Ampel. In Folge dessen kam es während des Abbiegevorgangs zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt. Weiter entstand ein Sachschaden von ca. 12.500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell