LPI-NDH: Zigarettendiebstahl missglückt

Leinefelde (ots) - Misslungen ist das gewaltsame Öffnen eines Zigarettenautomaten am Freitagmorgen in Leinefelde. Unbekannte hatten versucht, mittels Pyrotechnik an die Zigaretten in der Beethovenstraße zu gelangen. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat von der Außenwand eines Geschäftes gerissen, blieb aber verschlossen. Gegen 05.20 Uhr hatte ein Passant die Polizei über den beschädigten Automaten und einen dunkel gekleideten Fahrradfahrer informiert, der sich vom Tatort entfernt hatte. Inwiefern dieser etwas mit der "Sprengung" zu tun hat, muss noch geklärt werden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

