LPI-NDH: "strafbares" Geschenkesuchen

Mühlhausen (ots) - Die Suche nach einem Geburtstagsgeschenk endete am Donnerstagabend für vier Nordthüringer mit einer Anzeige. Polizisten hatten die vier in Mühlhausen beim Abmontieren eines Verkehrszeichens erwischt. Das Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsbegrenzung 30, sollte einen runden Geburtstag bereichern. Stattdessen gab es nun eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls. Autofahrer müssen also auch weiterhin in der Heyeröder Landstraße den Fuß vom Gas nehmen. Das Verkehrszeichen steht wieder an Ort und Stelle.

