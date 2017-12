LPI-NDH: Technische Geräte gestohlen, Zeugen gesucht

Ebeleben (ots) - Auf die Lenksysteme von Traktoren hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Allmenhausen abgesehen. Aus den Fahrerkabinen wurden die Geräte gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere 10000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Gut Allmenhausen, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Zeugen sucht die Polizei auch zu Diebstählen von Fahrzeugteilen, die in Traktoren eingebaut waren, die zu einem landwirtschaftlichen Unternehmen in der Werkstraße gehören. Das Fehlen der Teile wurde am Donnerstag bemerkt. Hier hatten es die Diebe u.a. auf Stabilisatoren und hydrauliche Oberlenker abgesehen. Der Schaden ist mit über 14000 Euro beträchtlich. Hinweise auch hier an die Kriminalpolizei in Nordhausen.

