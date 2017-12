LPI-NDH: Straßenlaterne umgefahren, Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstag beschädigte ein bislang unbekanntes Auto in Heiligenstadt eine Straßenlaterne. Ein Anwohner hatte gegen 18.15 Uhr im Stiftsweg einen lauten Knall vernommen und wenig später die umgestürzte Laterne entdeckt. Zum Verursacherfahrzeug konnte er aber keine Angaben machen. Da die Laterne noch am Stromnetz angeklemmt war, kam die Feuerwehr zum Einsatz, um den Strom zu kappen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell