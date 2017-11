LPI-NDH: Nach Unfall weitergefahren

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag parkte ein Autofahrer in eine Parklücke am Holzweg ein. Dabei stieß sein Fahrzeug mit einem anderen abgestellten Pkw zusammen. Zeugenaussagen zufolge, stieg der Autofahrer aus, sah nach und entfernte sich wenig später unerlaubt von der Unfallstelle. Noch am Abend konnte die Polizei den Unfallverursacher ermitteln. Hier gab der 79-Jährige an, dass er den Schaden nicht gesehen habe. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

