LPI-NDH: Vandalen in Wohnung eingedrungen - Diebesgut gefunden

Nordhausen (ots) - Eine Vermieterin meldete sich am Donnerstag bei der Polizei und teilte einen Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohensteiner Straße mit. Unbekannte hatten die Wohnung verwüstet. Spiegel, Fernseher und Mobiliar waren zerstört, die Sitzflächen der Couch unbrauchbar gemacht. Der 56-jährige Mieter war nicht anwesend. In der Wohnung fanden die Polizisten dann vermutliches Diebesgut. Sie stellten einen Leitkegel, einen Schildermasten und ein Verkehrszeichen mit Zusatzschild sicher, das in der Nacht zu Mittwoch im Marienweg gestohlen wurde. Zudem besteht gegen den Vermieter der Anfangsverdacht der Entziehung elektrischer Energie. Aus der Wohnung wurde wohl nichts gestohlen.

