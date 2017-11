LPI-NDH: Mülltonne auf der Straße führt zu Unfall

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es in der vergangenen Nacht gegen 02.50 Uhr in der Dingelstädter Straße. Auf Höhe eines Imbisses überfuhr ein Autofahrer eine Mülltonne. Unbekannte hatten die Tonne zuvor auf die Straße gestoßen. An dem VW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

