LPI-NDH: Diebstahl aus Kleidercontainer

Nordhausen (ots) - Ein Zeuge informierte am Mittwochabend die Polizei über einen Mann, der in einem Kleidercontainer in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße Ecke Zuckerweg herumwühlte. Schließlich stellte sich der Unbekannte auf sein Fahrrad und nahm mehrere Kleidungsstücke aus dem Container einfach mit. Polizisten konnten den 38-Jährigen wenig später in der Nähe eines Einkaufsmarktes feststellen. Er gab die zuvor gestohlenen Sachen freiwillig heraus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet.

