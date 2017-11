LPI-NDH: Schuhgeschäft von Dieben heimgesucht

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in ein Schuhgeschäft Am Tischplatt ein. Sie gelangten über das Dach in das Objekt und verließen es mit Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

