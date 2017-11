LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer ausfindig gemacht

Leinefelde-Worbis (ots) - Ein Zeuge in Duderstadt meldete sich am Mittwochmorgen bei den niedersächsischen Kollegen und gab an, dass soeben ein offensichtlich alkoholisierter Mann in sein Fahrzeug gestiegen und davon gefahren sei. Tatsächlich konnte das Auto kurze Zeit später vor der Wohnanschrift des Mannes im Eichsfeld festgestellt werden. Zunächst öffnete der Mann den Polizisten nicht. Erst als der Schlüsseldienst eingetroffen war, erschien der 53-Jährige freiwillig an seiner Tür. Ein Alkoholtest ergab 2,11 Promille. Anschließend wurde im Krankenhaus die Blutentnahme durchgeführt. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

