LPI-NDH: Neufahrzeug gestohlen

Bielen (ots) - In der vergangenen Nacht wurde das Gelände eines Autohauses in der Alten Leipziger Straße in Bielen von Dieben heimgesucht. Dort hatten sie es auf einen Neuwagen, einen grauen Honda CRV, im Wert von mehreren zehntausend Euro abgesehen. Von einem baugleichen Fahrzeug erbeuteten die Täter die Kennzeichen. Bei dem Diebstahl wurde auch die Zugangsschranke des Autohauses beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich um das Autohaus beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

