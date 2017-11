LPI-NDH: Garagen in Flammen

Bischofferode (ots) - In der vergangenen Nacht brannte es gegen 01.20 Uhr in mehreren Garagen in der Thomas-Müntzer-Siedlung. Die Garagen, die zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus gehören, sollen abgerissen werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge, setzten Unbekannte den Sperrmüll einer Garage in Brand, wodurch das Feuer auf die zwei angrenzenden Garagen übergriff. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell